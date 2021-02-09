В Huawei заявили, что не намерены инвестировать в производство чипов

ШАНХАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei не будет вкладывать средства в производство собственных чипов, несмотря на недостаток в их поставках из-за санкций США. Об этом заявил во вторник ее основатель и генеральный директор Жэнь Чжэнфэй на пресс-конференции с иностранными и китайскими журналистами во время своей поездки в северную китайскую провинцию Шаньси.

"Во-первых, американскому правительству следуют взглянуть на свою собственную индустрию чипов. США считают, что чипы важны, поэтому Европа посчитает их важными, а также Япония. Мир увидит переизбыток чипов, как это случилось с недвижимостью. Мы не намерены инвестировать в производство чипов. Превращение песка в силикон - это не наше дело", - сказал он на брифинге, транскрипт которого был предоставлен ТАСС пресс-службой компании.

По его словам, Huawei не намерена отказываться от "идеала глобализации" и будет продолжать вести бизнес таким же образом, несмотря на трудности, связанные с санкциями. "Однажды, когда рынок будет переполнен чипами, держу пари, что другие будут умолять нас купить их", - сказал основатель компании.

Жэнь Чжэнфэй при этом указал на то, что смартфоны являются лишь частью бизнеса, связанного с "умными" устройствами, и компания не собирается его продавать из-за нехватки чипов. Основатель Huawei также выразил надежду на то, что новая администрация США будет учитывать интересы бизнеса и более взвешенно подходить к принятию решений по своей дальнейшей политике. "Разрешение американским компаниям поставлять продукцию китайским клиентам благоприятно отражается на их собственных финансовых показателях", - заявил Жэнь Чжэнфэй.

Основатель Huawei также выразил уверенность в выживании компании, несмотря на трудности, указав на наличие путей для преодоления проблем. "Наша выручка от продаж и прибыль в 2020 году были выше, чем годом ранее", - констатировал он, не уточнив, о каких показателях идет речь.

Санкции Запада

Последние полтора года Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала эти обвинения.

Правительство Великобритании также объявило, что с 31 декабря прошлого года операторы связи в стране не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование этой компании в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.