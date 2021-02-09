"М.Видео-Эльдорадо" планирует открыть еще до 500 магазинов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "М.Видео-Эльдорадо" планирует в среднесрочной перспективе открыть до 500 магазинов. Об этом сообщила финансовый директор группы Екатерина Соколова в рамках презентации компании ко "Дню стратегии".

"Планируем в среднесрочной перспективе открыть до 500 магазинов. Мы пойдем по пути развития магазинов разных форматов - по-прежнему будем открывать магазины нашего традиционного формата (1-1,5 тыс. кв. м). В зависимости от городов мы принимаем решение о развитии того или иного формата магазинов", - отметила она. На развитие магазинов и экспансию будет тратиться около 20% капитальных затрат.

Управляющий директор "Эльдорадо" Сергей Ли уточнил, что открытие 500 магазинов рассчитано ретейлером на ближайшие три года, а ключевым форматом экспансии станет новый формат "Эльдорадо 250".

На 30 декабря 2020 года группа объединяла 542 магазина под брендом "М.Видео" и 532 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах страны.

В среднесрочной перспективе компания также планирует увеличить более чем втрое ассортимент товаров - с 75 тыс. уникальных наименований до 250 тыс. При этом категории премиальных и инновационных товаров (гаджеты для "умного" дома, бытовая робототехника, охранные системы, носимые устройства для наблюдений за здоровьем) вырастут с 7 до 10% и с 14 до 17% соответственно. Также в "М.Видео-Эльдорадо" надеются довести долю магазинов с мобильной онлайн-платформой с 50% до 100% и сократить срок исполнения заказов до 15 минут.

Оборот группы

Оборот "М.Видео-Эльдорадо" в 2025 году может достичь 1 трлн руб., говорится в презентации компании. Капитальные затраты при этом не должны превышать 2% от GMV в среднесрочной перспективе, а рентабельность по EBITDA прогнозируется на уровне 5-7%. Долю онлайн-продаж в будущем планируется увеличить с 60% в 2020 г. до 85%. В 2020 г. оборот вырос на 15,4%, до 504,8 млрд руб., а онлайн-продажи удвоились до 300,4 млрд руб.

Ранее группа приняла новую дивполитику и планирует выплачивать дивиденды в размере 100% прибыли по МСФО дважды в год. После появления этой информации стоимость акций "М.Видео" на открытии торгов Московской биржи выросла на 8,34% к отметке закрытия предыдущих торгов, до 870 рублей за акцию.