Биржи в США открылись небольшим снижением основных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже незначительно понизились на открытии торгов во вторник после шести дней роста котировок.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones опустился на 97,76 пункта (-0,31%), до уровня 31 288,00. Индекс S&P 500 понизился на 8,16 пункта (-0,21%), до отметки 3 907,43. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 18,92 пункта (-0,14%), до 13 676,10.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, до $57,53 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,57%, до $1 841,65 за тройскую унцию.

Взять передышку инвесторов побуждает беспокойство относительно широкого распространения новых штаммов коронавируса, а также очень быстрого роста рынка в последнее время. "Мы прошли длинный путь за небольшое время <...> Рынку не нужно много для того, чтобы взять паузу, это могут быть размышления о налоговом стимуле или случайный разговор об инфляции, или задранные котировки", - приводит агентство Reuters слова Джоша Уэйна, менеджера компании Hennessy Funds.