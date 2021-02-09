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Динамика ключевой ставки Центробанка

МВФ ожидает от Банка России снижения ключевой ставки до 3,5%

Краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля на данный момент удерживает инфляцию выше показателя в 4%, отметили в фонде
© Гавриил Григоров/ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают от ЦБ России снижения ключевой ставки к концу 2021 года до 3,5%. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе МВФ.

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"В отсутствие дальнейшего смягчения политики прогнозируемая инфляция будет ниже уровня к концу 2021 года, несмотря на недавний рост, - отмечается в тексте. - Краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля на данный момент удерживает инфляцию выше показателя в 4%, но [эксперты] МВФ ожидают снижение до 3,5% к концу 2021 года".

Поэтому, по мнению организации, снижение на 0,5 процентных пункта необходимо для реагирования на будущие потрясения. "Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции", - предупреждают в МВФ. Однако эксперты полагают, что необходимо подождать, пока риски реализуются, поскольку с ними можно справиться, например, путем повышения ставки.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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