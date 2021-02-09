Трутнев поручил продумать механизм "рыбных интервенций" для закупок минтая для госнужд

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать возможность реализации механизма "рыбных интервенций" в целях закупок минтая для государственных нужд. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Минсельхоз России, Минпромторг России, Минфин России совместно со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров проработают возможность реализации механизма "рыбных интервенций" в целях закупок минтая для государственных нужд", - сообщили в пресс-службе по итогам совещания с вице-премьером о ситуации с экспортом рыбной продукции Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в рамках рабочей поездки в Приморский край.

Кроме того, добавили в пресс-службе, Минтранс России, Минсельхоз России, ОАО "РЖД" должны внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в части субсидирования перевозки рыбы и рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Минфину России поручено предусмотреть необходимое финансирование на эти цели.

Также Трутнев поручил принять дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции при поставках рыбной продукции из регионов ДФО за рубеж. Роспотребнадзор совместно с Росрыболовством проработают вопрос ускорения вакцинации против новой коронавирусной инфекции экипажей судов с информированием китайской стороны.

Роспотребнадзору совместно с Росрыболовством поручено принять меры по выполнению санитарно-эпидемиологических требований основных стран - импортеров рыбной продукции и поставок продукции на экспорт, заключили в пресс-службе.