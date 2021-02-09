Украине компенсируют $30 млн кредита после вакцинации от коронавируса 10 млн человек

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Всемирный банк планирует предоставить Украине займ на борьбу с коронавирусом в размере $90 млн, из которых будет готов компенсировать $30 млн при условии вакцинации 10 млн граждан. Об этом шла речь на совместном совещании банка с министерствами финансов и здравоохранения Украины, которое состоялось 5 февраля, сообщил во вторник Минфин страны.

"Минфин, Минздрав [Украины] и Всемирный банк нарабатывают вопрос возможной реализации проекта "Экстренное реагирование на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 и вакцинация на Украине", согласно которому сумма займа для Украины составит $90 млн", - проинформировало министерство. Уточняется, что условия кредита привязаны к уровню будущей вакцинации населения страны от коронавируса. "При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме $30 млн", - добавили в министерстве.

Как пояснил заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства, "следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным, кроме того, необходимо максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат на Украине".

По результатам совещания стороны приняли решение продолжить контакты по реализации кредитного проекта и осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией на Украине, резюмировали в Минфине.

Украина планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса на следующей неделе. Как заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, Киев получил подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от разных производителей, в том числе 117 тыс. доз вакцины производства американской компании Pfizer, а также от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. От использования российских вакцин власти Украины категорически отказались.

В феврале Украина ожидала 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac, однако во вторник стало известно, что ее поставки могут быть отложены на апрель. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2021 году и в начале 2022 года планируется привить половину населения страны - около 21 млн человек.