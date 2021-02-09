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Bloomberg: Disney закрывает студию, создавшую "Ледниковый период" и "Рио"

В компании сообщили, что такое решение принято в связи с текущей экономической ситуацией

ТАСС, 9 февраля. Американская корпорация The Walt Disney Company объявила о закрытии студии Blue Sky Studios, создавшей мультфильмы серии "Ледниковый период" и "Рио". Об этом во вторник со ссылкой на заявление компании сообщило агентство Bloomberg.

"Взяв во внимание текущую экономическую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios", - говорится в заявлении компании.

Студия Blue Sky Studios, основанная в 1987 году, выпустила более 10 полнометражных анимационных фильмов, самыми известными из которых стали фильмы-франшизы "Ледниковый период" (Ice Age, 2002), "Рио" (Rio, 2011), "Фердинанд" (Ferdinand, 2017).

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