Безос возглавил рейтинг американцев, больше других потративших на благотворительность

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Руководитель корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Скотт заняли первое и второе места соответственно в списке 50 американцев, которые в 2020 году выделяли на благотворительность больше всего средств. Такие оценки во вторник привел американский журнал The Chronicle of Philanthropy, который освещает деятельность благотворительных организаций.

Согласно данным подсчетам, вошедшие в рейтинг лица суммарно предоставили на указанные нужды около $24,7 млрд в прошлом году. Примерно $10,15 млрд из этой суммы приходятся на Безоса. Он выделил эти средства на создание "Фонда Земли" (Bezos Earth Fund) для борьбы с изменениями климата, а также на программы по передаче продуктов питания нуждающимся. Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Безоса достигает $194 млрд.

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Скотт заняла в рейтинге второе место. Ее вклад в благотворительность оценивается в $5,73 млрд. Эти средства были пожертвованы по большей части на программы по помощи населению в выплате кредитов, распределению продуктов питания, а также на поддержку учебных заведений, где значительная часть учащихся являются темнокожими.

На третьей позиции бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он выделил суммарно около $1,6 млрд на различные благотворительные программы, в том числе в образовательной сфере. Четвертое место заняли американский бизнесмен Филип Найт и его супруга Пенелопа. Их вклад оценивается в $1,36 млрд. На пятой позиции находится глава американской компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси. Он пожертвовал около $1 млрд, в том числе на борьбу с распространением нового коронавируса в США.

Миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда заняли в рейтинге 13 место ($157 млн), операционный директор компании Facebook Шерил Сэндберг - 15-е ($122,8 млн). Глава Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан находятся на 16-й позиции ($120 млн).