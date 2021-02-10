Путин обсудит с правительством совершенствование института банкротства

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства. Основной темой должно стать совершенствование института банкротства.

В пресс-службе Кремля уточнили, что по профильной теме с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов. На совещании, которое пройдет в режиме видеоконференции, также будут обсуждаться другие актуальные вопросы текущей ситуации.

Во вторник глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил, что законопроект о реформе банкротства юрлиц проходит финальные согласования в правительстве, в ближайшие недели ведомство представит его для обсуждения в Госдуме в рамках нулевого чтения.

Минэкономразвития сообщило о том, что внесло доработанный законопроект в кабмин, в конце января. Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие. После этого Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что не поддержал предложенные министерством изменения.

В конце ноября 2020 года Путин поручал правительству при доработке законопроекта о банкротстве рассмотреть предложение РСПП о создании института корпоративных арбитражных управляющих или управляющих компаний и изменения требований к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих.