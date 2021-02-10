Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились во вторник разнонаправленным движением основных котировок.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 9,93 пункта (0,03%), до 30 375,83 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,36 пункта (0,11%) и оказался на отметке 3 911,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 20,06 пункта (0,14%), до 14 007,70 пункта. Nasdaq в очередной раз за последнее время обновил максимум.

Нефть марки WTI подорожала - к 16:43 по времени Восточного побережья США (00:43 мск) цена поставок энергоносителя в марте повысилась на $0,36 (0,62%), до $58,33.

Как отметил аналитик инвестиционной компании Globalt Investments Кит Бьюкенен, инвесторы следят за консультациями, касающимися предложенных президентом США Джо Байденом мер стимулирования экономики. Они также наблюдают за ходом вакцинации в США. Как полагает Бьюкенен, слова которого приводит агентство Associated Press, распространение вакцин в стране "добавляет оптимизма на рынке". "Создаются условия для того, чтобы ситуация вернулась в нормальное состояние", - констатировал аналитик.