Товарооборот России и Великобритании растет четвертый год подряд

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Великобританией растет четвертый год подряд даже в условиях непростых политических отношений между странами. Об этом во вторник в разговоре с российскими журналистами заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"У нас растет товарооборот, он в 2020 году вырос еще на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Последовательный рост у нас идет четвертый год подряд", - отметил российский дипломат, уточнив, что объем торговли составил порядка $23 млрд по итогам прошлого года.

При этом он подчеркнул, что правовая база российско-британских отношений, в том числе в экономической плоскости, на данный момент не изменилась после выхода королевства из состава Европейского союза. "Ранее казалось, что нам придется перестраивать договорно-правовую базу отношений. Но соглашение, достигнутое Великобританией с Евросоюзом (об условиях Brexit), для нас не имеет такое значение, как для других стран. Великобритания сейчас вынуждена выстраивать новые отношения с теми, с кем у нее были интенсивные экономические и торговые связи, то есть с самим ЕС и его странами, с Соединенными Штатами, Китаем, Турцией, Японией и целым рядом других", - выразил мнение Келин в преддверии отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника.

Он также добавил, что Россия находится "не в этой категории" государств. "У нас отношения в экономической области с Великобританией весьма устоявшиеся, и они не подпадали под ту регулировку, которая касалась Евросоюза. Нам, наверное, предстоят не очень значительные подвижки, частичное обновление правовой базы, но это будет не сейчас. Это произойдет, когда у самой Великобритании установятся и успокоятся отношения с ее ближайшими соседями", - указал Келин.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.