Эксперты: продление лицензий сократит затраты бизнеса в РФ, но процедуру надо упрощать

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Автопродление действия лицензий и разрешений для некоторых отраслей экономики в 2021 году позволит бизнесу сократить затраты, направив средства в том числе на выход из кризисной ситуации. При этом сама процедура оформления таких документов в будущем должна быть упрощена, считают опрошенные ТАСС представители деловых объединений, общественные омбудсмены и предприниматели.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, которое позволяет автоматически продлевать действие лицензий и других разрешительных документов в таких социально значимых отраслях, как медицина, фармацевтика, образование, охрана труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений в 2021 году. Также допускается возможность использовать дистанционные методы контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений органами власти.

"Считаю, что любая мера поддержки со стороны государства, которая дает возможность сократить административную и финансовую нагрузку для бизнеса, является правильной и нужной. В этом отношении мы полностью поддерживаем инициативу правительства России", - сказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, стоимость лицензий в зависимости от видов деятельности и регионов может разниться. Тем не менее, сейчас "любой расход критичен для бизнеса и, если удается сэкономить на стоимости лицензий, то эти деньги предприниматели могут направить на что-то другое, например, зарплату сотрудников или на инвестиции в развитие", добавил глава палаты.

"Важно учесть, что помимо государственных пошлин, [стоимость лицензий] может зависеть от наличия привлекаемых к процессу лицензирования внешних специалистов или организаций. Также важен вопрос количества трудочасов, которые затрачивают внутренние специалисты организации на сбор и подготовку необходимых сведений, данных и документов. Поэтому вопрос значимости этой статьи расходов у разных предприятий будет стоять по-разному: маленькие организации спокойно "выдохнут", а крупные предприятия даже и не заметят изменений", - сказал ТАСС общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Бизнес поддерживает автопродление

Большинство предпринимателей также позитивно оценивают решение правительства. Так, директор группы медицинских центров "Здоровье" Игорь Симаков считает наиболее существенной поддержкой продление образовательных документов для врачей, провизоров, фармацевтов и среднего медицинского персонала.

Те, кто участвует в оказании медпомощи и осуществлении фармацевтической деятельности, раз в 5 лет обязаны повышать свою квалификацию, учиться и сдавать аккредитационные экзамены на допуск к профессии. Каждый сотрудник отвлекается от работы на срок от нескольких недель до двух месяцев, и стоит это от 12 тыс. до 100 тыс. рублей, в зависимости от условий и места обучения, сложности специальности, напомнил он.

"Таким образом, постановление правительства позволит организациям медицинской и фармацевтической отрасти сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса и избежать дополнительных и весьма существенных финансовых затрат", - сказал агентству Симаков, добавив, что качество и безопасность услуг в отрасли при этом не ухудшится.

Владелец ресторанной сети "Максим" Лариса Невидайло отметила, что продление на 1 год лицензии на розничную продажу алкогольной продукции обходится предпринимателю в 65 тыс. рублей. "На мой взгляд, сумма достаточно большая, особенно если учитывать обязательные ежемесячные платежи: заработная плата, налоги, коммунальные услуги, аренда помещения. Такая мера - это еще одно послабление, которое поможет бизнесу пережить карантинные ограничения", - считает она.

Упрощение процедуры и уменьшение размера пошлин

Некоторые бизнесмены выступают за упрощение процедуры получения и продления лицензий. Например, совладелец предприятия в сфере судоразделки "МПЗ "Аскона" Николай Пальченко убежден, что "есть смысл сделать продление уже полученных лицензий автоматическим на основании соответствующего заявления". "Продление лицензий в нашей отрасли - не быстрый и затратный процесс, по факту представляющий собой дублирование бумаг и проверок, уже сделанных ранее. А это определенные и давление на бизнес, и, соответственно, нагрузка на предприятие", - аргументировал он.

Владелец ресторанной сети "Максим" Лариса Невидайло считает, что нужно "пересмотреть размер государственной пошлины за выдачу лицензий". Она убеждена, что "дороговизна той или иной лицензии для малого бизнеса толкает его на нарушение закона и уход в серую зону". "Множество торговых точек реализуют алкоголь нелегально. Это порождает полное отсутствие контроля и, соответственно, последствия: контрафакт и нарушение прав потребителя. А в данном случае речь уже идет о здоровье и жизни граждан. Снижение стоимости лицензии позволит не только оказать поддержку официально работающим предприятиям, но и простимулирует нелегальный бизнес выйти из тени", - отметила она.

Учредитель центра профессионального образования "Развитие" Аркадий Мурзаев признал, что сейчас нет существенной разницы в лицензировании предприятий, ведущих образовательный процесс очно и дистанционно, хотя, по его мнению, для разных режимов организации образовательного процесса должны действовать разные требования. "Например, при дистанционном формате не требуется аудиторий и многого другого, что нужно в очном формате. Вероятно, после пандемии, которая привела к бурному росту онлайн-обучения, эти нестыковки будут устранены", - рассчитывает Мурзаев.

Гендиректор группы компаний "Кориб" (специализируется на продаже автотехники в России), депутат Госсовета Татарстана от Партии роста Олег Коробченко убежден, что необходимо усилить контроль за соблюдением условий, определяемых лицензиями. "У нас его недостаточно. Часто лицензия - просто способ пополнения бюджета за счет пошлин, сборов. По факту условия, оговоренные лицензией, нередко не выполняются, поскольку некоторые предприниматели идут путем наименьшего сопротивления, возможно, неформально решая вопросы с проверяющими органами по недочетам", - признал Коробченко, слова которого привела ТАСС пресс-служба партии.

Отмена или расширение

Общественный омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей РФ Амет Володарский рассказал, что сейчас лицензии в образовании выдаются бессрочно, но "чтобы ее получить, организации нужно пройти семь кругов ада и потратить на это гораздо больше времени, чем отведенные по закону 60 дней".

"Кроме того, чиновники регулярно проверяют, как организация выполняет свои обязательства, и в случае выявления нарушений могут приостановить действие лицензии, а в крайних случаях - даже лишить ее. Часто в практике встречаются и неправомерные предписания, но чиновник, выдававший его, ничем не отвечает за последствия таких документов. По сути лицензия - это такой инструмент давления на бизнес, который повторяет требования, предъявляемые для аккредитации образовательных учреждений, например, школ и вузов. Его нужно отменять", - уверен Володарский. Он отметил, что по закону образовательная организация должна соответствовать требованиям к квалификации кадрового состава, помещения должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологической службы, противопожарной службы, у организации должна быть утвержденная образовательная программа. При выдаче лицензии проверяются уже имеющиеся документы и выдается дополнительная - "окончательная" бумага, заметил он.

Общественный омбудсмен по сертификации, лицензированию и техническому регулированию Дмитрий Петров в свою очередь высказался за расширение отраслей, по которым автоматически продлеваются лицензии и разрешения. "В постановлении правительства РФ указаны далеко не все отрасли, и большинству предприятий, не попавших в список, придется получать нужные разрешения. Нужно понимать, будет ли расширен этот список. Например, предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, оказание услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами страны и другие", - добавил он.