Минфин обсудит целесообразность введения в России "цифрового налога"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минфин России изучает иностранный опыт введения "цифрового налога", намерен обсудить целесообразность его введения в РФ, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью, опубликованном на сайте KPMG.

"Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом", - сказал Сазанов.

По его словам, на площадке ОЭСР идут дискуссии о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. "Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет", - сказал Сазанов.

Впервые о необходимости рассмотреть введение в России "цифрового налога" Сазанов заявил в январе, выступая на сессии Гайдаровского форума. "Большие потрясения, они всегда в той или иной форме, приводили к появлению новых налогов, войны, у нас сейчас идет война с коронавирусом, и весь мир к этому подходит, конечно, надо что-то делать с цифровыми услугами и с цифровым налогом. Поэтому мы вместе с ФНС, вместе с вами [с Госдумой] начнем работу в этом направлении", - сказал он.

Налог на дополнительный доход

Следующее решение о расширении применения налога на дополнительный доход (НДД) возможно не ранее 2024 года, заявил Сазанов. "Нет, не планируется. Я думаю, что следующее решение о расширении НДД возможно не раньше 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли расширение участников НДД в 2021 году.

Также, по словам замминистра, не планируется возвращать адресные льготы, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). "Возвращать адресные льготы мы не планируем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуждать перевод отдельных месторождений на режим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже закончится действие сделки ОПЕК+, не будет ограничений по добыче и можно будет по максимуму использовать ресурсный потенциал России. Тогда мы будем готовы вернуться к дискуссии, но в рамках режима НДД", - отметил Сазанов.

С осени 2020 года Минфин ужесточил некоторые параметры НДД, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%). Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

По прогнозу Минфина, предложенные министерством поправки в законодательство позволят за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 млрд рублей.

По оценке Минэнерго, НДД является эффективным механизмом, благодаря ему в отрасль уже удалось привлечь около 100 млрд рублей инвестиций.

Ставки по налогам

Замглавы Минфина отметил, что ставки по ряду налогов могут снизиться при появлении дополнительных доходов бюджета после преодоления последствий пандемии.

"Если после преодоления последствий пандемии появятся дополнительные доходы бюджета и будет потенциал для снижения налоговой нагрузки, конечно, можно будет рассмотреть вопрос направления этих ресурсов обратно в экономику, в том числе через налоговое стимулирование", - отметил Сазанов, отвечая на вопрос о понижении ставок по ряду налогов.

Он подчеркнул, что в прошлом году налоговая нагрузка снизилась для тех отраслей, которые в долгосрочной перспективе будут служить базой для развития экономики.

"Я бы отметил, что у нас была достаточно сбалансированная налоговая политика в 2020 году, она не сводилась исключительно к повышению ставок. Да, с одной стороны, были отрасли, на которые мы увеличили фискальную нагрузку. Но одновременно с этим мы снизили налоговую нагрузку на те отрасли, которые в долгосрочной перспективе будут создавать базу для развития экономики, станут ее долгосрочными драйверами - в первую очередь это касается IT-индустрии, малого и среднего бизнеса", - добавил Сазанов.

Добросовестные налогоплательщики

Компаниям, которые добросовестно платят налоги, увеличения фискального бремени в перспективе ожидать не стоит, заявил замминистра.

"Мы исходим из того, что налогообложение должно быть справедливым. Если в России зарабатывается прибыль от активной деятельности, то она должна облагаться налогами в России. Поэтому компаниям, которые честно исполняют свои обязанности - платят установленные ставки налога на прибыль, не используют агрессивные схемы налоговой оптимизации, - бояться нечего. И я уверен, что добросовестным налогоплательщикам увеличения фискального бремени ждать определенно не стоит", - сказал Сазанов.