Ростех разработал новый аппарат ИВЛ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха разработал новый аппарат искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации. Это первый в России аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии, отмечает Ростех.

"Томография выполняется без излучения безопасным для человека электроимпендансным методом. Российских аналогов устройства на данный момент не существует", - говорится в сообщении.

Опытный образец аппарата уже изготовлен, ведутся технические испытания для его регистрации как медицинского изделия.

О разработке

Новая разработка АИВЛ-01 создана на Уральском оптико-механическом заводе холдинга "Швабе"."Она позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения - в том числе при вирусных пневмониях, а также в том случае, когда врачам необходимо скорректировать стратегию респираторной поддержки путем регулировки подаваемых пациенту объемов дыхательной смеси. Ее использование особенно важно в период пандемии COVID-19", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа в качестве самостоятельного изделия.

Входящее в КРЭТ Ростеха АО "Уральский приборостроительный завод" является производителем аппаратов ИВЛ "Авента-М". В прошлом году КРЭТ был определен единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы РФ в рамках госконтракта с Минпромторгом на поставку 6,7 тыс. аппаратов. Также больницы закупают технику у производителя напрямую.

Весной 2020 года в некоторых больницах, где использовались аппараты ИВЛ при лечении больных с коронавирусом, произошли пожары. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов ИВЛ выявила нарушения их работы. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Ростех заявил, что причины возгораний в российских больницах, где эксплуатировались аппараты ИВЛ, заключались не в их конструктивных особенностях, а в подходах к использованию.