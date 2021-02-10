Правительство упростило прохождение проверок в пунктах пропуска в Арктической зоне

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прохождение товаров и транспорта через пункты пропуска в Арктической зоне ускорится благодаря закреплению за таможенными органами полномочий по проведению проверок. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидается, что эта мера снизит издержки предпринимателей и сделает ведение бизнеса в Заполярье более комфортным.

"Решение касается различных видов контроля и надзора: санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного. До этого такие проверки проводили Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Аналогичный механизм ранее был протестирован в свободном порту Владивосток и доказал свою эффективность", - отметили в правительстве.

Решение вступит в силу через 180 дней. За это время сотрудники таможни пройдут необходимую подготовку, а пункты пропуска оснастят специальной аппаратурой.

"Принятое постановление - часть широкого комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики, - пояснили в кабмине. - Ранее все российское Заполярье было объявлено свободной экономической зоной, резиденты которой могут рассчитывать на множество преференций, в том числе на снижение ставок по налогам и страховым взносам, применение процедуры свободной таможенной зоны, льготы по аренде земельных участков".