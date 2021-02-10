Комитет Госдумы одобрил законопроект о защите заемщика от навязанных условий кредитования

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение заключения кредитных договоров на навязанных банками условиях. Документ, инициированный группой депутатов во главе с Натальей Костенко ("Единая Россия"), вносит поправки в закон "О потребительском кредите" (займе).

Сейчас законом запрещено включать в кредитные договоры условия, ущемляющие права потребителей, в том числе вводящие потребителя в заблуждение относительно приобретаемых потребительских свойств услуги при ее реализации. Однако в банковской практике в последнее время участились случаи оформления с потребителями финансовых услуг шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации о приобретаемой кредитной и иных услугах, оформляемых при заключении сделки кредитования (заимствования), говорится в пояснительной записке.

"Это происходит тогда, когда в условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки "X" ("V"),означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования, а также отсылочные положения, где говорится о том, что со стоимостью дополнительных услуг (тарифами услуг), приобретаемых при заключении кредитной сделки, заемщик может ознакомиться на сайте банка", - указывают авторы документа.

Законопроект предусматривает запрет на предоставление кредитором в заранее напечатанной форме (в виде обозначений, выполненных типографическим способом) за заемщика согласия с условиями кредитования (заимствования) и (или) с приобретением им дополнительных услуг у кредитора и (или) третьих лиц без его собственноручной подписи или аналога собственноручной подписи. Документ запрещает отсылать заемщика на сайт банка для ознакомления с индивидуальными условиями кредитования - они должны быть раскрыты в заключаемом договоре. Законопроект направлен на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг, выраженных в заключении кредитных договоров (договоров займа) на неясных, навязанных банками условиях, отмечают авторы законопроекта.

Правительство поддержало законопроект. Ожидается, что Госдума рассмотрит проект документа на заседании 16 февраля.