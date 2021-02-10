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ГДР TCS Group росли почти на 5% в ходе торгов на Мосбирже

Глобальные депозитарные расписки выросли до 3 тыс. 643,2 руб. за бумагу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group - головной структуры Тинькофф банка - выросли на Московской бирже на 4,85%, до 3 тыс. 643,2 руб. за бумагу, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 10:58 мск ГДР TCS Group дорожают на 5,33% по сравнению с отметкой закрытия предыдущих торгов, достигая 3 тыс. 659,8 руб. за бумагу.

Ранее сообщалось, что ГДР TCS Group включены в индекс MSCI Russia. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

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