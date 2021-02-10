Поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса стала группа ЦРТ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему "Сбера"), специализирующаяся на машинном обучении и компьютерном зрении, стала ключевым поставщиком российского корпоративного мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса. Об этом сообщила в среду пресс-служба группы ЦРТ.

"Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему "Сбера", стала ключевым поставщиком Dialog Enterprise - защищенного российского корпоративного мессенджера для комфортной совместной работы. С февраля 2021 года продвижение и продажи Dialog Enterprise для крупного бизнеса будет осуществлять группа ЦРТ, развивая мессенджер не только как надежное средство коммуникации, но и как ключевой компонент единого цифрового рабочего места", - говорится в сообщении.

Разработчиком мессенджера является компания "Диалог" из экосистемы "Сбера", сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в перспективе группа ЦРТ проведет интеграцию мессенджера с собственными разработками, в том числе на базе искусственного интеллекта, что позволит переводить аудиосообщения в текст, зачитывать сообщения синтезированным голосом, подключать интеллектуальных ботов - корпоративных ассистентов, все это должно помочь оперативно и дистанционно решать формальные рабочие вопросы. Также в планах интеграция с системами видеоконференций и инструментами протоколирования совещаний.

"Виртуальные помощники группы ЦРТ уже доказали эффективность в финтехе, телеком, госучреждениях, ТЭК, медицине, ретейле - теперь они смогут помочь в рабочих процессах, освобождая сотрудников от рутины, оптимизируя бизнес. Мы уже проинтегрировали Dialog Enterprise с решениями протоколирования и обработки речи, реализовав первый этап создания комплексного продукта для единого цифрового рабочего пространства", - цитируют в пресс-службе гендиректора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского.

В ЦРТ отмечают, что в настоящее время сотрудники многих российских компаний обмениваются конфиденциальной рабочей информацией в публичных мессенджерах и соцсетях, дата-центры которых расположены за рубежом. В то же время решения группы ЦРТ на базе Dialog Enterprise помогут компаниям вернуть контроль за своими данными: установка в корпоративных дата-центрах поможет управлять информационными рисками, не уступая в удобстве привычным публичным мессенджерам. Подчеркивается, что все решения ЦРТ включены в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи.