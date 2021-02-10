Цена на сжиженные углеводородные газы корректируется более чем на 4,5%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, на биржевых торгах снижается на 4,35%, до 32,9 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Накануне биржевая цена СУГ установила новый исторический рекорд, достигнув 34,4 тыс. руб. за тонну. Коррекция объясняется тем, что после резкого роста цен власти раздали некоторым производителям рекомендации исправить ситуацию, рассказал источник ТАСС в трейдерских кругах.

Во вторник вечером в Минэнерго ТАСС сообщили, что министерство совместно с ФАС намерены увеличить минимальный объем продаж СУГ производителями на бирже в 1,5 раза, до 7,5% от объема выпуска.

Торги на бирже завершатся в 13:00 мск.

Как сообщалось ранее, с начала года биржевая цена СУГ поднялась на 46%. Трейдеры в беседе с ТАСС объясняют резкий рост котировок тем, что российские производители увеличили экспорт сырья на фоне более выгодной альтернативы. Кроме того, объем производства СУГ в России снизился на фоне сделки ОПЕК+, так как он по большей части производится из попутного нефтяного газа.