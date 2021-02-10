В ЦБ заявили, что многие россияне не могут отличить мошенников от форекс-дилеров

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Многие россияне из-за низкого уровня финансовой грамотности не могут отличить мошенников от легальной организации и таким образом становятся жертвами псевдо-форекс-дилеров, сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Предложения мошенников по форекс-деятельности не подпадают в зону особой настороженности людей с учетом того, что многие в силу отсутствия финансовой грамотности не знают различий между форекс-деятельностью, особенно нелегальной форекс-деятельностью, и легальной деятельностью на бирже", - рассказал он.

Лях добавил, что большинство граждан приходят к нелегальным форекс-дилерам по конкретным ссылкам - такие сайты не индексируются в поисковых системах, что значительно осложняет поиск и выявление таких организаций. По данным ЦБ, в 2020 году количество псевдофорекс-дилеров практически удвоилось - регулятор выявил 395 таких организаций против 210 годом ранее. "Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован по нелегальным форекс-дилерам, которые действуют в интернете и через соцсети. В основном эти организации зарегистрированы в офшорах и Великобритании", - отметил глава департамента ЦБ.

При этом, по его словам, на фоне активного роста нелегальной форекс-деятельности также несколько увеличился и объем средних потерь населения от подобного мошенничества.

Ранее Лях в интервью ТАСС сообщал о новой схеме нелегальных форекс-дилеров. В частности, злоумышленники начали предлагать гражданам купить "форекс-брокера" и заняться привлечением новых клиентов, таким образом вовлекая в людей мошенничество.

Незаконная деятельность

Банк России в течение 2020 года выявил 1549 организаций с признаками незаконной деятельности, среди которых 821 компания предположительно занималась нелегальным кредитованием, сообщил Лях.

"По итогам 2020 года в рамках направления работы по противодействию нелегальной деятельности Банк России установил порядка полутора тысяч организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Конкретно - это 1 тыс. 549 таких субъектов", - сказал он и добавил, что по направлению "черных" кредиторов выявлена 821 такая организация на рынке микрокредитования.

В 2019 году, по данным ЦБ, было зафиксировано 2,6 тыс. нелегальных организаций. Однако, несмотря на значительное их снижение в 2020 году, пока нельзя говорить о формировании какой-либо тенденции, поскольку 2020 год является достаточно аномальным, отметил Лях.

По словам главы департамента ЦБ, по-прежнему достаточно много случаев агрессивного выбивания долгов "черными" коллекторами, к которым обращаются мошенники в случае просрочки со стороны должника. "Это основная угроза для населения. Чаще всего нелегальные кредиторы выдают ссуды под залог единственного жилья, и из-за того, что проценты по таким ссудам ничем не ограничены, расплатиться и не потерять свою квартиру достаточно сложно", - подчеркнул Лях.

Помимо этого, среди общего числа нелегалов в 2020 году регулятор выявил 222 финансовые пирамиды и 395 организаций с признаками псевдофорекс-дилеров.

Финтех

Мошенники наравне с легальными финансовыми организациями в 2020 году начали активно использовать финтех в своей деятельности. Технологии позволяют злоумышленникам снизить издержки, а также препятствуют их выявлению, сообщил Лях.

"Финтех не только является двигателем легальных участников финансового рынка, но и существенным способом [используется] для того, чтобы снизить издержки и для нелегалов, и снизить возможность для обнаружения этих нелегалов. <…> Нелегалы активно пользуются фактически финтехом", - рассказал Лях.

По его словам, главной тенденцией прошлого года на фоне всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, является переход финансовых мошенников в онлайн.

"В конце года особенно резко увеличилось количество обращений граждан с жалобами на деятельность интернет-проектов, которые предлагают дополнительный доход в сети интернет. Интернет-проекты для распространения информации о своей деятельности привлекают популярных блогеров, и это действительно плохая тенденция", - подчеркнул Лях.