Степашин предложил освободить детские и учебные книги от НДС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы, выразив надежду, что эта инициатива найдет поддержку в правительстве.

"У меня было кардинальное предложение - я думаю, сейчас меня, может быть, снова услышат, тем более премьер-министр у нас бывший налоговик, Михаил Владимирович Мишустин. О том, чтобы для детской литературы и учебной - по крайней мере для детской учебной - отменить налог на добавленную стоимость. Кстати, этого НДС нет в большинстве европейских стран. И книга станет сразу на 30% дешевле", - сказал он в среду пресс-конференции, посвященной фестивалю "Книжный маяк Петербурга".

Степашин также напомнил, что программа поддержки детского чтения готовится к внедрению уже несколько лет. "Я как президент РКС дважды писал записку теперь уже бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он давал жесткие поручения Минфину о том, что эту программу нужно немедленно принять. Прошло уже три года, а ее пока не приняли. Там предусмотрен ряд мер, в том числе прямой финансовой поддержки детских книг", - отметил он.

Осенью прошлого года правительством было принято решение вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги. Льготная ставка в 10% будет распространяться на книги по образованию, науке и культуре.

Фестиваль "Книжный маяк Петербурга" пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 февраля. В 2021 году он будет посвящен объединению книжников, технологиям будущего в книжной сфере и юбилею Ф. М. Достоевского.