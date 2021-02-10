Минторг США ввел финальные пошлины на импорт удобрений из России и Марокко

ТАСС, 10 февраля. Министерство торговли США приняло окончательное решение по размеру компенсационных пошлин на импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко, снизив их размер по сравнению с предварительными, сообщается на сайте Администрации международной торговли страны (ITA).

В частности, пошлины для компании "Апатит", входящей в группу "Фосагро", установлены на уровне 9,19%, тогда как предварительно размер пошлин составлял 20,94%. Для "Фосфорита", входящего в "Еврохим", пошлина составит 47,05% (предварительная ставка - 72,5%), для остальных производителей - 17,2%.

Ставка для марокканской OCP составит 19,97% (предварительная ставка - 23,46%).

Летом прошлого года крупнейший американский производитель фосфорных удобрений - компания Mosaic - обратился в Минторг и Комиссию по международной торговле США, попросив ввести компенсационные пошлины на ввоз фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. По мнению компании, российские и марокканские производители получают субсидии от властей своих стран и тем самым имеют преимущество на американском рынке.

Позднее Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике.

После этого "Фосагро" сообщила, что РФ практически полностью прекратила поставки фосфорных удобрений в США. Компания также заявляла о намерении оспорить просьбу американского конкурента о введении компенсационных пошлин.

В пресс-службе "Фосагро" не стали комментировать решение ведомства.