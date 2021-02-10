Минпромторг предлагает сократить сроки подготовки стандартов для новых профессий

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России считает необходимым сократить срок подготовки образовательных стандартов для обучения специалистов по новым профессиям в промышленности, заявил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Алексей Ученов на "Иннопроме".

Он пояснил, что сейчас процесс подготовки профессиональных и образовательных стандартов для специалистов в новых профессиях занимает около трех лет, не считая непосредственно их обучения. В частности, профессиональные стандарты могут формироваться до полутора лет, а образовательные - до 2,5 лет.

"То есть минимум горизонт в семь лет мы должны закладывать. Конечно же, это не годится, и все это прекрасно понимают. И у нас уже есть понимание с нашими коллегами из Минобрнауки по сокращению этих сроков", - сказал он.

Ученов отметил, что новая стратегия социально-экономического развития России, которая сейчас готовится, будет предусматривать предложения по кадровой политике и включит большой кадровый блок. "Правительство работает над новой стратегией социально-экономического развития, и там достаточно большой кусок будет по промышленному блоку. Мы уже совершенно четко видим, что будем тесно взаимодействовать с образовательным сообществом, потому что действующие подходы нам надо несколько изменить, я имею в виду в части образовательной деятельности", - пояснил он.