Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан.

Документ был внесен в марте прошлого года депутатами-единороссами во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Поправки предлагается внести в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Минимальная цена и передвижной аптечный пункт

В законодательстве будут прописаны новые понятия "передвижной аптечный пункт", "аптечная сеть", "услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения", а также уточнен ряд терминов. Документ предусматривает обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств. "Когда человек спрашивает тот или иной препарат, ему будут обязаны показать всю линейку препаратов, идущих под разными торговыми наименованиями, но с единым международным непатентованным названием. Мы думаем, это должны быть мониторы, на которых эта информация будет представлена", - пояснил журналистам один из авторов документа, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия").

Законопроект также предлагает ввести единый реестр фармацевтических работников и дает определение понятий "фармацевт" и "провизор". Кроме того, документ разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства. Такие нормы "позволят обеспечить доступность лекарств для граждан", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата. Кроме того, закон разрешит деятельность передвижных аптечных пунктов. Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты", - сообщил Володин журналистам.

Как отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"), сегодня формат реализации лекарств через такие передвижные пункты "не имеет юридического описания". "На сегодняшний день жители сел - наиболее уязвимая категория населения в части доступа к лекарствам. В малых населенных пунктах аптек зачастую либо вовсе нет, либо есть одна-две под управлением единственного предпринимателя. Такое положение дел зачастую приводит к монопольным злоупотреблениям и завышением цен по принципу "бери, что дают", - сообщил Огуль журналистам.

Демонополизация фармацевтического рынка

По словам Огуля, пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала, что "рынок лекарственных препаратов нуждается в большем регулировании со стороны государства". "Новые поправки коснутся прежде всего аптечных сетей, которые все больше монополизируют рынок лекарств. К примеру, пять крупнейших организаций оптовой торговли сейчас занимают 50% всего рынка, а 10 крупнейших организаций - 75%. На розничном рынке концентрация тоже быстро растет. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте", - отметил Огуль.

Законопроект также предусматривает меры, которые помогут создать здоровые условия конкуренции при осуществлении фармацевтической деятельности. В частности, устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%. По словам депутата Петрова, молодые российские производители часто жалуются "на то, что у них затруднен вход в аптечную сеть, что входной билет порой очень высок". В связи с этим депутаты вводят ограничения для монопольного давления на рынок.

По словам Петрова, помимо ограничения максимального размера платы за услуги по продвижению продукции депутаты также намерены установить прямой запрет на взимание платы за право поставок лекарственных препаратов в аптечные организации и за изменение ассортимента лекарственных препаратов. "К третьему чтению окончательно эти параметры будут прописаны", - сообщил журналистам Петров.

По его словам, после первого чтения законопроект вновь будет рассматриваться на рабочих группах вместе с представителями федеральных органов власти и профессионального сообщества. "В финальном варианте нам очень важно соблюсти баланс между интересами населения, производителей и аптечных сетей и обеспечить самое главное - доступность лекарственных препаратов для населения", - подчеркнул Петров.