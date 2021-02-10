Путин предложил установить нижнюю планку зарплат для младших научных сотрудников

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым установить фиксированную нижнюю планку для зарплат младших научных сотрудников, чтобы у руководства научных учреждений не было возможности снизить ее до минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Я сказал, есть категории и чем выше категория, тем выше заработная плата. И это понятно, это естественно, это справедливо, так и должно быть - чем выше квалификация, тем выше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить", - сказал президент в среду на совещании с членами правительства. Он добавил, что иначе руководители, которые, как отметил президент, бывают разными, будут иметь возможность устанавливать для младших специалистов зарплаты на уровне МРОТ. "Это недопустимо в данной сфере совершенно точно", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что когда молодой специалист приходит на работу, он должен понимать, какой будет его заработная плата. Поэтому государству необходимо отрегулировать этот вопрос, и градация размеров зарплат сотрудников более высоких категорий должна выстраиваться, исходя из нижней границы. "Но еще раз повторяю: публично чтобы это все было, публично и прозрачно. И, конечно, должно отличаться от региона к региону, потому что уровень жизни разный, прожиточный уровень разный", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что базовая ставка даже в одном регионе и в однотипных учреждениях может отличаться по уровню. "Я понимаю, что от региона к региону разница должна быть, - повторил президент. - Но если настолько это не отрегулировано, что на одной улице однотипные учреждения могут иметь разные базовые ставки, наверное, здесь есть, о чем подумать".