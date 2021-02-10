ФРГ остается в контакте с США по вопросу санкций против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Германия поддерживает контакты с администрацией США по вопросу американских экстерриториальных санкций против "Северного потока - 2", подробностей по этому вопросу сообщить не может. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Джеммер.

"С американским правительством мы остаемся в контакте по вопросу санкций и по санкционным угрозам. О доверительных беседах мы справок не даем", - сказала она.

Правительство ФРГ неоднократно говорило, что не поддерживает экстерриториальные санкции США. Власти Германии выражали приверженность проекту и говорили, что его следует достроить. При этом в Берлине настаивают на том, что роль транзитера в будущем должна сохранить Украина.

16 сентября 2020 года германская газета Die Zeit сообщила, что правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток - 2". По данным ее источников, Берлин выразил готовность вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. 9 февраля эту же информацию растиражировал германский природоохранный фонд. Это стало поводом для обсуждения данной темы на брифинге еще раз.

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, после того как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако год спустя, 11 декабря 2020 года, работы возобновились.