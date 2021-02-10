"Роснефть" выиграла аукционы на четыре участка недр в Самарской области

ТАСС, 10 февраля. Компания "Самаранефтегаз", входящая в "Роснефть", выиграла аукционы на право пользования Восточно-Первомайским, Глебовским, Жариновским и Телегинским участками недр в Самарской области для геологического изучения, разведки и добычи сырья. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Участки расположены на территории Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Волжского и Кинельского районов Самарской области, рядом с действующими нефтегазовыми месторождениями "Самаранефтегаза".

Общая площадь приобретенных участков превышает 430 кв. км. Извлекаемые запасы нефти участков по категориям А, В1, В2 составляют более 1,5 млн тонн, ресурсы оцениваются в более 5,4 млн тонн.

Для уточнения геологического строения и оптимизации размещения скважин на месторождениях запланированы сейсморазведочные работы методом 3D, добавили в компании.