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"Роснефть" выиграла аукционы на четыре участка недр в Самарской области

Участки расположены на территории Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Волжского и Кинельского районов, их общая площадь превышает 430 кв. км

ТАСС, 10 февраля. Компания "Самаранефтегаз", входящая в "Роснефть", выиграла аукционы на право пользования Восточно-Первомайским, Глебовским, Жариновским и Телегинским участками недр в Самарской области для геологического изучения, разведки и добычи сырья. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Участки расположены на территории Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Волжского и Кинельского районов Самарской области, рядом с действующими нефтегазовыми месторождениями "Самаранефтегаза".

Общая площадь приобретенных участков превышает 430 кв. км. Извлекаемые запасы нефти участков по категориям А, В1, В2 составляют более 1,5 млн тонн, ресурсы оцениваются в более 5,4 млн тонн.

Для уточнения геологического строения и оптимизации размещения скважин на месторождениях запланированы сейсморазведочные работы методом 3D, добавили в компании.

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