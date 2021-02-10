Чубайс: несоблюдение принципов устойчивого развития ESG ведет компании к банкротству

МОСКВА, 10 февраля. Компании, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивого развития принципы ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), движутся к банкротству, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на форуме по корпоративному управлению в среду.

"Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивого развития ESG, <...> движутся как минимум к отставанию, как минимум, к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса - это путь к банкротству", - сказал он.

Принципы (индексы) ESG рассказывают инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и о том, как предприятие заботится об экологии.