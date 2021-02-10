{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чубайс: несоблюдение принципов устойчивого развития ESG ведет компании к банкротству

Для страны это путь в третий мир, отметил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 10 февраля. Компании, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивого развития принципы ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), движутся к банкротству, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на форуме по корпоративному управлению в среду.

"Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивого развития ESG, <...> движутся как минимум к отставанию, как минимум, к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса - это путь к банкротству", - сказал он.

Принципы (индексы) ESG рассказывают инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и о том, как предприятие заботится об экологии.

Теги
Россия
В Сбербанке заявили, что компании скоро начнут массовый переход к углеродной нейтральности
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что уже к концу 2021 года инвесторы начнут отказываться вкладывать средства в фундаментально неустойчивые корпорации
Читать полностью