Основные биржевые индексы в США выросли примерно на полпроцента на открытии торгов

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже вновь открыли день ростом на фоне хороших результатов квартальной отчетности американских компаний и в преддверии новых мер по поддержке экономики.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 128,17 пункта (+0,41%), до уровня 31 504,00. Индекс S&P 500 повысился на 17,83 пункта (+0,51%), до отметки 3 929,06. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 74,29 пункта (+0,53%), до 14 081,99.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 0,14%, до $58,44 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,62%, до $1 848,90 за тройскую унцию.

Как отмечает The Wall Street Journal, на протяжении последних нескольких дней положительные тенденции на торговых площадках подогреваются ожиданиями нового пакета поддержки экономики, данными квартальной отчетности ведущих компаний, которые оказались лучше, чем ожидалось, а также планами по развертыванию масштабной кампании по вакцинации от коронавируса в США.

"Биржи будут расти, пока продолжают расти ожидания высоких показателей по квартальной отчетности. Прибыль компаний была в значительной степени недооценена, поэтому сейчас мы видим гораздо более высокие результаты, чем предполагалось", - приводит издание слова управляющего директора банковской компании Morgan Stanley Эндрю Слиммона.