Объем нового бизнеса "Газпромбанк Лизинг" в 2020 году вырос на 67%, до 116,5 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Темп прироста объемов нового бизнеса группы "Газпромбанк Лизинг" по итогам 2020 года составил 67% и достиг рекордного показателя в 116,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Активное развитие всех направлений деятельности группы позволило завершить год с логично положительным результатом - рекордный рост объемов нового бизнеса на 67% в годовом выражении. Даже несмотря на сложности, связанные с переводом бизнес-процессов на удаленный режим, нам удалось продемонстрировать значительный прирост объемов нового бизнеса. Взвешенная система риск-менеджмента позволяет нам иметь уровень просроченной задолженности по Группе всего в 0,1%, что является одним из самых низких показателей на российском рынке лизинга", - прокомментировал итоги года генеральный директор компании Максим Агаджанов.

Отмечается, что за отчетный период наибольший прирост (в 5,2 раза) продемонстрировало автомобильное розничное направление, в том числе за счет приобретения в марте 2020 года компании Carcade. Всего за отчетный период "Газпромбанк Лизинг" заключил более 19,5 тыс. сделок, что в четыре раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Лидерами по объему нового бизнеса в крупном корпоративном секторе, представленном материнской компанией "Газпромбанк Лизинг", стали сегменты спецтехники (рост в четыре раза), авиатранспорта (+71%), машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования (+79%), а также телекоммуникационного оборудования (рост в 3,7 раза).

Среди основных драйверов, которые позволили группе улучшить бизнес-показатели, - продолжающийся рост ее доли в розничном автомобильном сегменте лизинга. Так, входящий в группу компаний "Газпромбанк Автолизинг" за отчетный период заключил свыше 8,5 тыс. договоров финансовой аренды (+86%) на общую сумму 31,3 млрд рублей (+130%). А компания Carcade в январе - декабре заключила 10 537 договоров аренды (+17%) на общую сумму 41,2 млрд рублей (+16%).

"Газпромбанк Лизинг" - одна из крупнейших лизинговых компаний РФ. Является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ по реализации государственной программы "Лизинговые проекты", а также уполномоченной лизинговой компанией правительства Республики Беларусь по реализации национальной программы "Льготный лизинг". Розничными продажами транспорта бизнесу занимается компания "Газпромбанк Автолизинг", выделенная в 2018 году в отдельное направление.