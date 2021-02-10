Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" получили по 45% "Сбер Еаптеки"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" объявили о завершении сделки по совместному инвестированию в компанию "Сбер Еаптека". В соответствии с условиями сделки банк и "Р-Фарм" получили по 45%, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" получили по 45% долей компании, при этом 10% сохранил за собой основатель и генеральный директор "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин", - отмечается в сообщении.

Инвестиции "Сбера" в рамках сделки составили 5,7 млрд рублей, средства направят на улучшение качества сервиса и экспансию в регионы России. В 2021 году планируется запуск сервиса в 76 городах страны. Во многих регионах покупка лекарств с доставкой станет доступна впервые.

"Сбер Еаптека" (до ноября 2020 года - "Еаптека") была основана в 2000 году. Минцифры включило сервис в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Сервис позволяет приобрести лекарства, получить медицинские назначения и заказать срочную доставку лекарств. О совместных инвестициях в компанию впервые было объявлено в октябре 2020 года.

Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники.