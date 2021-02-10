Белоусов: законопроект о банкротстве вводит новый механизм отбора арбитражных управляющих

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект о банкротстве предусматривает новый механизм отбора арбитражных управляющих, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в эфире телеканала РБК.

"Совершенно новый механизм отбора арбитражных управляющих. Сейчас их в основном назначает кредитор, и они, как правило, защищают интересы кредитора, и при этом не несут никакой ответственности за свою деятельность. Теперь это будет процедура отбора арбитражных управляющих по объективным критериям, которые будут формироваться в рамках специально созданной балльной оценки", - отметил Белоусов.

Ранее первый вице-премьер говорил, что законодательство о банкротстве в России фактически не менялось с 2000-х годов. Для изменения ситуации правительство при участии бизнес-структур подготовило новый законопроект о банкротстве.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 9 февраля 2021 года заявлял, что законопроект о реформе банкротства юрлиц проходит финальные согласования в правительстве, в ближайшие недели Минэкономразвития представит его для обсуждения в Госдуме в рамках "нулевого чтения". Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие.

В частности, Минэкономразвития предлагает отказаться от трех процедур (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создать новую реабилитационную процедуру по реструктуризации долгов.

Кроме того, предлагается исключить контроль над должником недобросовестными бенефициарами. Теперь контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего, он будет назначен через случайный выбор на основе балльной оценки. Также предлагается лишить контролирующих должника и заинтересованных лиц права голоса на собрании кредиторов.

Помимо этого, будет создан регистр - информационная система для регистрации арбитражных управляющих, учета результатов эффективности, для их случайного выбора на основании балльной оценки.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству при доработке законопроекта о банкротстве рассмотреть предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о создании института корпоративных арбитражных управляющих или управляющих компаний.