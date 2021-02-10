Индексы РТС и Мосбиржи 10 февраля снизились на 0,66-0,79%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,79%, до 3399,66 пункта, индекс РТС - на 0,66%, до 1448,31 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:03 мск сохранил значения предыдущего дня в районе 73,89 рубля, евро вырос на 0,09%, до 89,61 рубля.

С одной стороны, акциям РФ оказывала поддержку ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 0,4%, закрепившись выше $61 за баррель. "Поддержку нефтяным котировкам оказали данные API о снижении запасов сырья в США за неделю на 3,5 млн баррелей", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

С другой, продажам способствовала динамика западных площадок, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,6%, а в США после первого часа торгов Dow Jones снизился на символические 0,02%, а S&P500 отступил на 0,2%", - рассказал он. Также умеренное давление на рублевые активы оказала санкционная риторика представителя ЕС по иностранным делам, добавил Бахтин.

Рынок акций

В фаворитах спроса по-прежнему акции "М.Видео" (+4,14%) на фоне публикации прогнозов компании по развитию рынка и новой дивидендной политики. "Акции эмитента долгое время балансировали в сдержанном "боковике", но, получив подобную поддержку, двинулись к пику на уровне 870 рублей. Это было вчера, а сегодня, после легкой коррекции, покупки продолжились. Бумага вполне может двинуться к 850 рублей", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Расписки TCS дорожают более чем на 2,1%. "Долгосрочно их поддерживает включение бумаг в стандартный индекс MSCI Russia по итогам февральского пересмотра", - добавил эксперт.

Также лучше рынка торгуются акции "Алросы" (+0,11%). "Поддержку им оказывает улучшение реализации алмазной продукции. За январь выручка составила $405 млн, на 18% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 6% больше, чем годом ранее. Общая динамика отражает улучшение тенденции реализации на зарубежных рынках, Китае, США и др.", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

Бумаги "Аэрофлота" (-1,73%) проседают вторую сессию кряду. "Акции не поддерживают ни новости о возобновлении полетов авиакомпанией в ряд стран, ни оптимизм Минтранса относительно увеличения пассажиропотока в 1,5 раза в текущем году. Бумага может спуститься к 68,65 рубля, но раз ничего нового не происходит, нет и оснований для более глубоких распродаж", - также полагает Бодрова.

Прогноз на 11 февраля

11 февраля в "БКС мир инвестиций" не ожидают формирования единого тренда. "Спрос на текущих уровнях не позволяет говорить о развитии сценария продаж, вместе с тем и для развития повышательного тренда драйверов недостаточно. Позитив подпитывается все тем же набором факторов: ожиданием принятия крупного пакета стимулов в США, массовой вакцинацией от коронавируса и замедлением темпов его распространения", - пояснил Александр Бахтин.

В четверг мировые рынки временно лишатся ориентиров в виде торгов в Азии - в КНР и ряде других стран начнутся длинные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Из статистики дня инвесторы будут следить за недельным числом первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Также Европейская комиссия опубликует прогнозы по экономике, ОПЕК представит ежемесячный обзор нефтяного рынка, а ФРС - отчет о денежно-кредитной политике.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на четверг - 3400-3500 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,2-74,5 рубля. По оценкам "Фридом финанс", в четверг индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3370-3450 пунктов. Прогноз для курса доллара и евро к рублю на завтра - 73,3-74,4 рубля и 89-90 рублей соответственно.