Минцифры хочет исключить риски попадания иностранного софта в реестр отечественного ПО

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, предусматривающий оптимизацию порядка включения продуктов в реестр российского программного обеспечения (ПО). В частности, новые изменения позволят исключить риск попадания в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям, говорится в сообщении ведомства.

Проект вводит требования к локализации производителей программного обеспечения. "Технические средства, необходимые для выпуска, использования, обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории РФ. При этом продукт должен свободно продаваться на всей территории страны. Исключением является программное обеспечение, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями", - отмечают в Минцифры.

Документ закрепляет за правообладателем ответственность за реализацию прав на программное обеспечение, в том числе обязывает предоставлять техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Компания, подающая заявку, должна располагать техническими возможностями и необходимой квалификацией сотрудников.

Изменения коснулись и процедуры рассмотрения документов на включение продуктов в реестр. Проектом предусмотрено привлечение к обработке заявок специализированных экспертных организаций. Кроме того, принятие проекта позволит вдвое сократить срок рассмотрения заявок на включение продуктов в реестр, добавили в Минцифры.