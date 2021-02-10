Источник: трое членов правления "Русгидро" покинут компанию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Три члена правления генерирующей компании "Русгидро" - Андрей Казаченков, Сергей Васильев и Байрта Первеева - решили покинуть компанию. Об этом ТАСС сообщил источник в ПАО.

Новый состав правления "Русгидро" будет определен на заседании совета директоров, которое состоится 15 февраля. В настоящее время в состав правления ПАО входят пять человек. Казаченков занимает пост первого заместителя гендиректора, Васильев и Первеева - заместителей гендиректора.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.