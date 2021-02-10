Глава подразделения KPMG в Британии отошел от руководства после критики сотрудников

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава британского подразделения аудиторской компании KPMG Билл Майкл принял решение временно отойти от исполнения своих обязанностей после того, как подвергся резкой критике со стороны сотрудников за допущенные в их адрес оскорбительные высказывания. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении пресс-службы KPMG.

"После состоявшегося 8 февраля заседания компания начала независимое расследование в связи с приписываемыми [Майклу] комментариями в соответствии с обычной процедурой. Мистер Майкл принял решение отойти от исполнения своих обязанностей в качестве председателя правления [KPMG UK] на время проведения расследования. Мы крайне серьезно относимся к произошедшему и будем воздерживаться от дальнейших комментариев до тех пор, пока расследование не завершится", - говорится в распространенном компанией заявлении.

Как ранее писала газета Financial Times, Майкл спровоцировал громкий скандал, когда на онлайн-заседании с участием 1,5 тыс. человек призвал сотрудников "перестать стенать" и "разыгрывать карту жертвы", жалуясь на ухудшение условий труда в результате пандемии вызываемого коронавирусом заболевания. По данным издания, после этого сотрудники KPMG обрушились на руководителя с жесткой критикой, используя корпоративное приложение, позволяющее оставлять анонимные комментарии во время заседания.

Два источника издания также сообщили, что во время выступления Майкл признался, что встречается с клиентами за кофе в нарушение карантинных ограничений, а также назвал "полной чушью" так называемые неосознанные предубеждения. Речь идет о виде бессознательной предвзятости, которая, как считается, может способствовать дискриминации меньшинств в больших корпорациях.

В тот же день Майкл направил участникам встречи электронное письмо с извинениями. "Я знаю, что слова имеют значение, и сожалею о тех, которые я решил использовать сегодня. Думаю, что изоляция стала трудным делом для всех нас. Я очень сожалею по поводу того, что я сказал и как я это сказал", - цитирует издание содержание письма.

KPMG входит в Большую четверку международных аудиторских компаний вместе с Deloitte, PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.