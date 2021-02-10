Кабмин продлил действие "пилота" по управлению спросом на электроэнергию до конца года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило действие пилотного проекта по работе агрегаторов спроса на электроэнергию до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики РФ со ссылкой на постановление правительства.

Согласно документу, плановый объем услуг по управлению спросом увеличен до 502 МВт в месяц.

В ведомстве подчеркнули, что "продление пилотного проекта, а также увеличение его объема позволит не только сохранить сложившуюся динамику роста объемов рынка услуг по управлению спросом на розничных рынках и показателей его эффективности, но и отработать и усовершенствовать критерии срабатывания механизма снижения потребления для подготовки целевой модели, которую планируется запустить с 1 января 2022 года".

О проекте

Управление спросом - комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что приводит к сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы, экономии энергии и снижению ее стоимости. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель, в свою очередь, получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Отбор агрегаторов осуществляется ежеквартально.

Проект по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке был запущен в 2019-2020 гг. За время его действия мощность, находящаяся под управлением агрегаторов, выросла с 50 до 600 МВт.

По данным председателя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Энерджинет" Олега Гринько, внедрение в России технологий управления спросом на электроэнергию позволит ежегодно экономить до 105 млрд рублей и может стать эффективным инструментом сдерживания роста тарифов.