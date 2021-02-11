Трутнев: единая дальневосточная авиакомпания будет базироваться на холдинговой структуре

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Единая авиакомпания на Дальнем Востоке будет создана на основе холдинговой структуры. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"С точки зрения организационной структуры, мы уже договорились. Примерно по 5% будет принадлежать 10 субъектам, 49% - Сахалинской области. Эта большая компания соберет блокирующие пакеты существующих региональных компаний - там тоже есть суда, соответствующие специалисты, мы не можем их оставить без работы. Скорее всего, получится холдинговая структура", - рассказал Трутнев.

По его словам, систему мер господдержки будут разрабатывать уже после создания большой компании. Трутнев подчеркнул, что эта поддержка позволит снизить стоимость билетов.

"Дальний Восток - это огромные расстояния, малые населенные пункты. Там надо развивать сеть малых аэропортов и посадочных площадок, такая программа у Минтранса есть <…> Но надо строить самолеты. Я должен честно признаться, что стараюсь поддержать выпуск самолета "Байкал" в Улан-Удэ", - сообщил вице-премьер.

Он также отметил, что существует и Л-410 в его локализованной на территории России версии, но "Байкал" "выигрывает по ряду характеристик". Ему нужна меньшая полоса, у него больше дальность полета, меньше стоимость летного часа. Кроме того, большое значение имеет, что он будет строиться на Дальнем Востоке.

В среду Трутнев по итогам посещения завода "Прогресс" в Приморье заявил, что для создаваемой единой авиакомпании будут закуплены новейшие гражданские вертолеты Ка-62. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечал, что летные испытания Ка-62 закончатся ориентировочно в октябре, и к ноябрю машина должна получить сертификат летной годности.

Единая дальневосточная авиакомпания

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны налаженное воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Как позже доложил президенту премьер-министр Михаил Мишустин, авиакомпания будет создана на базе компании "Аврора".