Трутнев: в ДФО нужно создать отдельную программу подготовки территории для застройщиков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Программа, связанная с обустройству инфраструктуры и сетей на будущих стройплощадках необходима на Дальнем Востоке для привлечения крупных застройщиков. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в опубликованном в четверг интервью газете "Известия" .

"Крупные компании прежде всего заинтересованы в спросе. Конечно, в первую очередь они будут строить в крупнейших городах нашей страны. Строить в Москве, где и строительные материалы под рукой, и логистика вся здесь, и людей много живет, выгоднее, чем в Магадане <…> Мне кажется, надо делать отдельную программу, связанную с подготовкой стройплощадок - подводить инфраструктуру, сети и передавать их инвестору. Мы постараемся выделить деньги на эту программу, распределить средства по дальневосточным регионам", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что уже обсудил вопрос с губернаторами субъектов ДФО, и они согласились. Однако, подчеркнул Трутнев, говорить об объемах средств, которые могут быть выделены под эту программу, пока рано.

Ранее Трутнев поручил Минвостокразвития России рассмотреть возможность предоставления регионам ДФО средств по линии "Единой субсидии" на модернизацию социальной инфраструктуры центров экономического роста, поскольку проблемы, связанные с прокладкой сетей, созданием инфраструктуры и благоустройством, остаются актуальными.

Вместе с тем, на прошлой неделе на совещании о мерах по увеличению объемов жилищного строительства на Дальнем Востоке заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что динамика ввода жилья в сравнении с 2019 годом выше среднероссийского значения. Шесть дальневосточных регионов - Камчатский и Приморский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия - смогли нарастить объемы ввода. Лидером жилищного строительства стала Сахалинская область, которая вышла на показатели, превышающие среднероссийские. Трутнев в то же время обратил внимание на недостаток строительных организаций, способных качественно и своевременно осуществлять работы.