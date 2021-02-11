Акции "Черкизово" на Мосбирже выросли почти на 4% на новостях о дивидендах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Акции "Черкизово" на Московской бирже поднялись по сравнению с отметкой закрытия предыдущих торгов на 3,9% и в моменте достигали 2090 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:59 мск котировки "Черкизово" замедлили рост до 3,2%, бумаги торговались на уровне 2077 руб. за штуку.

Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 134 руб. на акцию. Уставный капитал "Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общая сумма дивидендов по итогам 2020 года может составить 5,89 млрд руб.

Совет директоров также рекомендовал установить 5 апреля 2021 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, пройдет 25 марта с возможностью дистанционного участия акционеров. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 февраля.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".