Трутнев поручил усилить работу по привлечению инвесторов в ОЭЗ "Байкальская гавань"

УЛАН-УДЭ, 11 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Корпорации развития Дальнего Востока усилить работу по поиску новых инвесторов для реализации проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Об этом он заявил журналистам в четверг в Улан-Удэ во время рабочей поездки в регион.

"ОЭЗ была создана в 2007 году, прошло 14 лет, а результатов нет, это значительный брак в работе. Решения давно принимались, и видимо, недостаточно были сбалансированы с инвестиционным спросом. Мы сейчас таких ошибок стараемся избегать, это получается. Я поставил задачу Корпорации развития Дальнего Востока продолжить поиск инвесторов", - сказал он после совещания с членами правительства Бурятии.

Он отметил, что сейчас есть три инвестора, которые готовы к реализации своих проектов по строительству отелей и туркомплексов на берегу Байкала. "Мы с каждым из них поговорили, они в своих силах уверены, мы будем следить за реализацией [ими проектов], помогать. Сегодня инвесторы сказали, что все трое заходят на работы в этом сезоне, этим летом. Будем контролировать", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе важно сохранить экологию Байкала, так как при отсутствии туристской инфраструктуры озеро испытывает антропогенную нагрузку.

"Дело не только в инвестициях. Дело в том, что сегодня вдоль берега Байкала каждое лето стоит куча палаток. О воздействии на экологию можно догадываться, не говоря о том, что с точки зрения экономики ОЭЗ ничего не приносит, - сказал Трутнев. - Мы должны сделать так, чтобы на Байкале люди могли отдыхать, не оказывая вредного воздействия на природу, чтобы те бюджетные деньги, которые затрачены на строительство инфраструктуры, были востребованы".

Как уточнили ТАСС в Минтуризма Бурятии, заключены инвестиционные соглашения с тремя компаниями - резидентами "Байкальской гавани". Это "Грин Флоу Байкал", "GEO РБК" и "Байкал Эрмитаж".

"Байкальская гавань"

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру "Байкальской гавани" вложено 4,7 млрд рублей из которых одна треть - республиканские.

В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. В 2018 году правительство региона создало новую управляющую компанию и начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения ими условий инвестиционных соглашений и начало поиск новых инвесторов, готовых зайти в ОЭЗ.