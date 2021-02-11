Мишустин утвердил концепцию подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки кадров для транспортного комплекса, среди приоритетов которой - системная модернизация профильного образования, цифровизация учебных процессов, формирование моделей привлечения талантов и укрепление материальной базы. Как сообщает пресс-служба кабмина, документ рассчитан до 2035 года.

"Концепция предусматривает развитие новых образовательных программ, ориентированных на решение перспективных научно-технических задач транспортной отрасли, расширение академической студенческой мобильности, внедрение современных систем оценки и формирование банка лучших учебных практик", - говорится в сообщении.

Еще одно важное направление работы - укрепление сотрудничества с будущими работодателями выпускников транспортных вузов, отметили в кабмине. При преподавании дисциплин будет сделан особый акцент на актуальных вопросах, в числе которых - комплексная трансформация транспортной и логистической инфраструктур, управление человеческими ресурсами, стратегический менеджмент и интермодальные перевозки. Вместе с тем для повышения уровня практической подготовки запланировано обновление тренажерной базы, модернизация учебных лабораторий и установка киберфизических симуляторов с использованием технологий дополненной реальности.

"Тем, кто избрал специальность в сфере транспорта, будут доступны индивидуальные образовательные траектории и специальные системы развития карьеры. Также запланированы мероприятия по популяризации образовательных продуктов. Речь, в частности, о формировании центра компетенций по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и открытии детских технопарков транспортной направленности", - сообщили в правительстве.

В сфере цифровизации концепция предполагает включение в образовательную и научную повестку вопросов использования искусственного интеллекта, распределенных вычислений, а также больших данных (big data). Как отметили в кабмине, эти темы имеют важное практическое значение для развития современной транспортной инфраструктуры.

"Реализация концепции позволит сохранить конкурентоспособность российского образования в сфере транспорта, поможет обеспечить отрасль высококлассными специалистами и сформировать среду, привлекательную для молодых талантов", - резюмировали в кабмине.