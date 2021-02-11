Песков: для решения проблемы зарплат бюджетников надо "дотянуться до каждого человека"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Проблема искажения данных по зарплатам бюджетников требует, чтобы для ее решения чиновники дотянулись до каждого человека, столкнувшегося с этим нарушением. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критику Владимира Путина в адрес чиновников за "подгонку формальных показателей" по росту зарплат бюджетников в рамках майского указа 2012 года.

Песков добавил, что после совещания с правительством, на котором в среду прозвучала эта критика, в Кремле "посмотрят по тем темам, которые были обозначены". По его словам, "всегда самое сложное - это получить информацию об исполнении того или иного документа с земли, то есть, по каждому конкретному человеку, которого это касается, в масштабах страны это чрезвычайно сложно". В то же время, указал он, "продолжающаяся активная цифровизация всех сфер жизни будет помогать дотянуться до каждого человека".

"К сожалению, всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды, из минимума и максимума по разным регионам. Но это не играет никакой роли для людей, в отношении которых эти указы нарушаются. Президент как раз говорил о том, что нужно дотянуться до каждого человека, чтобы исключить подобные ситуации, как было с этим научным работником (речь идет об Анастасии Проскуриной из Новосибирска - прим. ТАСС)", - заявил Песков.