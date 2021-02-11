"Сибур" планирует завершить строительство Амурского ГХК к середине 2024 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Сибур" планирует завершить строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК) к середине 2024 года, оценочный бюджет проекта не превысит $10 млрд, говорится в презентации компании.

"Сроки реализации сокращены на шесть месяцев - до середины 2024 года. Оценочный бюджет проекта не превысит $10 млрд", - отмечает компания.

"Сибур" пока окончательно не определил структуру финансирования совместного с китайской Sinopec проекта строительства АГХК, сообщил журналистам в ходе телеконференции глава "Сибура" Дмитрий Конов.

"Нет, не понятна [структура финансирования]. Продолжаем работать", - сказал он.

Партнером "Сибура" в проекте стала китайская Sinopec, которая получила 40% в проекте за 18,274 млрд рублей. Оставшаяся доля сохранилась за "Сибуром".

"В декабре 2020 года было получено одобрение государственных органов на создание совместного предприятия и контроль группы над предприятием сменился на совместный контроль после передачи 40% доли в Амурском ГХК компании Sinopec за денежное вознаграждение в размере 18 млрд 274 млн рублей (за вычетом суммы остатков денежных средств), которое было получено в январе 2021 года", - говорится в документах "Сибура".

В конце декабря 2020 года Амурский ГХК - дочерняя компания "Сибура" - привлек синдицированный кредит на сумму до $1,5 млрд на один год.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Развитие углехимии

Конов сообщил, что Сибур" не рассматривает возможностей по развитию химического производства на основе угля из-за большого углеродного следа.

"Углехимию - нет [не рассматриваем]. Углехимия имеет значительно больший углеродный след, чем любые другие технологии, которые мы используем и планируем использовать", - отметил он.

Ранее виц-премьер РФ Александр Новак отмечал, что на сегодняшний день продукция углехимии неконкурентоспособна, но промышленности совместно с научным сообществом необходимо развивать глубокую переработку угля и искать пути удешевления технологий.

Минэнерго России выступает за развитие в стране углехимии, так как спрос на уголь в мире начнет падать после 2040-2050 годов. В частности, министерство считает перспективной возможность организовать в России производство синтетического топлива из угля. По оценке Минэнерго, развитие углехимии позволит создать добавочную стоимость продукции и повысить доходность компаний. Однако для развития такой отрасли необходимо решить ряд задач от развития узкоспециализированных технологических процессов до решения вопросов законодательного обеспечения.

Расширение "Запсибнефтехима"

По словам Конова, "Сибур" в первую очередь рассматривает экономически обоснованное расширение "Запсибнефтехима", которое в будущем может привести к получению обратного акциза на СУГ.

"Мы рассматриваем экономически целесообразный проект на территории тобольской площадки "Сибура". И возможно, если мы его будем реализовывать, он создаст условия для инвестиционного соглашения с Минэнерго и вытащит за собой тему обратного акциза. Но в первую очередь мы смотрим на экономически целесообразный проект, с рыночной перспективой, который можно реализовать в этой географии. Пока нет решения", - сказал он.

Ранее Конов отмечал, компания по-прежнему не имеет решения по поводу расширения мощностей комплекса для получения обратного акциза на этан и СУГ, поэтому "Запсибнефтехим" в настоящий момент не сможет получать обратный акциз.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. После выхода на проектную мощность он станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса составляет $8,8 млрд.

Чистая прибыль "Сибура"

Скорректированная чистая прибыль "Сибур Холдинга" по итогам 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась без учета курсовой разницы на 0,4% по сравнению с показателем годом ранее, до 93 млрд рублей, сообщила компания.

При этом чистая прибыль за отчетный период составила 25,63 млрд рублей, отмечает "Сибур".

Выручка компании в прошлом году снизилась на 1,6% - до 523 млрд рублей. Показатель EBITDA компании вырос на 5,4% и достиг 179,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 34,3% против 32% годом ранее. Капитальные вложения холдинга за отчетный период снизились на 25%, до 112,9 млрд рублей.

Выручка компании по итогам четвертого квартала прошлого года увеличилась на 13% в годовом выражении и на 14,7% по сравнению с третьим кварталом и составила 153,7 млрд рублей.

Общий долг компании на конец 2020 года вырос на 13,3% по сравнению с показателем на конец предыдущего года, до 430,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA сократилось до 2,3х с 2,8х на конец третьего квартала, следует из сообщения "Сибура".

Рост долга произошел вследствие ослабления курса рубля против доллара и евро, что отразилось на росте валютного долга "Сибура" в рублевом выражении, сообщает компания.

Операционная деятельность

В 2020 году газоперерабатывающие заводы "Сибура" переработали 21,2 млрд кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ), сократив показатель на 6,2% по сравнению с показателем годом ранее. "Несмотря на сокращение поставок ПНГ нефтяными компаниями вследствие соглашений ОПЕК+, сырьевое обеспечение компании оставалось стабильным", - говорится в сообщении.

Объем фракционирования широкой фракции легких углеводородов увеличился на 0,4% и составил 7,8 млн т. Объемы реализации сжиженных углеводородных газов упали на 34,7%, до 3,4 млн т из-за роста внутреннего потребления сырья "Запсибнефтехимом". Реализация нафты сократилась на 16,8% - до 975 тыс. тонн.

При этом продажи полипропилена выросли на 51,7% и достигли 1,1 млн тонн на фоне запуска "Запсибнефтехима". Объем продаж полиэтилена увеличился в пять раза, до 1,3 млн т, объем реализации пластиков и продуктов оргсинтеза возрос на 2,4% и составил 812 тыс. т. Объем продаж эластомеров в отчетном периоде упал на 18,5%, до 431 тыс. т из-за продажи активов компании в Тольятти осенью прошлого года.

Компания также завершила строительство производства галобутилкаучука на совместном интегрированном нефтехимическом комплексе с Reliance Industries в Индии, в ближайшее время ожидается выпуск первого продукта. Производство бутилкаучука на объекте вышло на 100% показатели загрузки - более 60 тыс. тонн по итогам 2020 года.