Минэнерго и ФАС увеличили нормативы по продаже топлива на бирже

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минюст зарегистрировал совместный приказ Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, который предписывает увеличение объемов продаж всех видов топлива на биржевых торгах, говорится в сообщении Минэнерго.

Теперь производители обязаны реализовывать через биржу не менее 11% от производства бензина (ранее - 10%), не менее 7,5% от производства дизельного топлива (ранее - 6%), не менее 7,5% СУГ (ранее 5%), не менее 11% керосина (ранее - 10%) и не менее 3% мазута (ранее - 2%). Приказ также запрещает учет в этих объемах сделок между аффилированными лицами, доминирующими поставщиками и адресные сделки.

"Принятая мера позволит сформировать дополнительный объем предложения топлива на бирже со стороны компаний, реализующих его на уровне нормативов, что повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал реализации. Данное решение необходимо рассматривать как один из элементов комплексной системы государственного регулирования, направленной на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение топливом регионов страны", - прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

По мнению главы ФАС России Максима Шаскольского, эти меры "позволят избежать изменения цен на топливо выше инфляции", говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее Минэнерго и ФАС также рекомендовали компаниям увеличить объемы нефтепереработки и запасы топлива на НПЗ в качестве мер стабилизации цен на топливо.

С начала года биржевая цена на бензин Аи-92 выросла на 3,5% (рост доходил до 7%), до 51,35 тыс. рублей за тонну. Стоимость СУГ поднялась с начала года почти на 38% (в максимуме на 46%), до 32,55 тыс. рублей за тонну.