ЕК допустила переговоры отдельных стран о вакцинах, но не с компаниями из общего пакета ЕС

РИМ, 11 февраля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) допускает двусторонние переговоры отдельных стран или регионов о дополнительных закупках вакцин от коронавируса, но только не с производителями предзаказанных ЕС препаратов. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA со ссылкой на представителя ЕК, которому был задан вопрос о намерении ряда итальянских областей произвести собственную закупку.

"Параллельные переговоры с компаниями, с которыми ЕС заключил контракты о поставках, не соответствуют нашей линии и стратегии. Для приобретения вакцин, произведенных другими компаниями, области или страны - члены ЕС могут заключать контакты", - приводит его комментарий агентство.

Газета Corriere della Sera сообщила ранее, что главы ряда итальянских регионов намерены объявить тендер на закупку вакцин от коронавируса на фоне задержек централизованных поставок. В случае организации такой закупки она будет осуществляться в третьих странах за пределами ЕС и Европы, чтобы обойти контрактные ограничения, предусмотренные договорами ЕС, уточняет издание. Губернаторы некоторых областей, например острова Сицилия, а также советник по здравоохранению столичной области Лацио не исключают использования российской вакцины "Спутник V", которая получает высокие оценки ведущих итальянских специалистов. Однако представители властей указывают, что это невозможно до одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

Еврокомиссия заключила контракты на поставку вакцин от шести европейских и американских производителей, из которых в пользование поступили и получили одобрение EMA три: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca.

Ранее ЕК поясняла, что двусторонние переговоры с компаниями, которые не фигурируют в общеевропейском пакете контрактов на поставки вакцин, не поощряются, но запрещены быть не могут. Итальянское законодательство предусматривает одностороннее одобрение национальным регулятором лекарственных препаратов только в случае чрезвычайной ситуации, которая требует специального распоряжения Минздрава. Так, на прошлой неделе Итальянское агентство по лекарствам одобрило препараты на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной инфекции в экспериментальном режиме.