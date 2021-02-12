Правительство дополнило программу развития Карелии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о детализации индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"В число мероприятий, связанных с развитием археологического комплекса "Беломорские петроглифы", включено строительство дороги к памятнику, создание визит-центра, возведение автомобильного моста. Отдельные уточнения касаются разработки проектно-сметной документации по объектам капстроительства и вопросов частичного возмещения затрат, понесенных инвесторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения помогут с инвестиционной активностью в регионе и послужат росту благосостояния жителей.

В 2019 году были определены 10 регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями: Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих субъектов в правительстве был назначен куратор и утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию было решено направить в два этапа 100 млрд рублей.

Объем инвестиций, вложенных в Карелию в первый год действия федеральной программы социально-экономического развития республики, составил 2,8 млрд рублей.