Россияне в 2020 году стали чаще жаловаться на банки и рынок ценных бумаг

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2020 году получил более чем на треть больше жалоб и обращений в отношении банков в сравнении с 2019 годом. На рынке ценных бумаг количество жалоб увеличилось в 1,7 раза, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"На банки потребители направили регулятору 191,4 тыс. жалоб и обращений. Рост более чем на треть по сравнению с 2019 годом был вызван появлением новых тем - в частности, реструктуризацией кредитов, отказами и аннулированием кредитных каникул. За март - декабрь 2020 года Банк России получил 31,5 тыс. таких жалоб и обращений. Значительная часть из них по сути являлась запросом на разъяснение мер поддержки населения и бизнеса", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, рост в 1,7 раза количества жалоб на рынке ценных бумаг регулятор связывает как с увеличением количества розничных инвесторов в целом, так и отдельными всплесками числа жалоб. Кроме того, за 2020 год ЦБ получил 3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом, из которых более половины - в отношении банков. "Основной проблемой здесь остается продажа полисов инвестиционного страхования жизни без качественного информирования потребителя об особенностях и рисках таких продуктов", - уточнили в ЦБ.

На что жаловались меньше

Вместе с тем россияне стали меньше жаловаться на страховой рынок - здесь число жалоб и обращений сократилось на 22,8% по сравнению с 2019 годом. В первую очередь таких показателей удалось достичь из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, что привело к резкому сокращению поездок и, соответственно, дорожно-транспортных происшествий во втором квартале. Всего в 2020 году регулятор получил 32,1 тыс. жалоб на страховщиков.

На микрофинансовом рынке число жалоб сократилось на 13,8% по сравнению с 2019 годом. Так, благодаря мерам поведенческого надзора - от предписаний и штрафов до вывода компаний из реестра - почти в два раза уменьшилось количество жалоб на взыскание просроченной задолженности - главной проблемы, из-за которой потребители жалуются на МФО.

Количество жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций за 2020 год снизилось на 32,1%, участников корпоративных отношений - на 25,4%. Жалоб на НПФ стало меньше в результате надзорных действий Банка России и изменения правил извещения о досрочных переходах, уточнили в ЦБ.

Всего в 2020 году Банк России получил 278 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 12,7% превышает показатель 2019 года. Однако без учета жалоб и обращений, связанных с антикризисными мерами из-за пандемии, регулятор отмечает снижение количества жалоб на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.