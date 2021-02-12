Туроператоров могут заставить отвечать по обязательствам закрывшихся турагентов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Туроператоры могут начать нести ответственность по обязательствам зарегистрированных в едином реестре турагентов, которые после заключения договора с туристом прекратили свою деятельность или обанкротились. Такая поправка предложена ко второму чтению законопроекта о создании в РФ единого реестра турагентов.

Ее автором выступил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. "Ко второму чтению проекта закона депутат Госдумы Борис Пайкин предложил поправку о том, чтобы прописать в законе обязанность туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов в случае, если те прекратили свою деятельность, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором", - сообщает его пресс-служба в пятницу.

В пресс-службе добавили, что в тексте законопроекта ко второму чтению прописано, что "исключение сведений о турагенте из реестра, прекращение его полномочий по продвижению и реализации турпродукта не прекращает действие ранее заключенных договоров". "Также и туроператор в этом случае не освобождается от обязанности обеспечить туристам услуги по договору", - говорится в документе.

Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть 16 февраля. В первом чтении он был принят в мае 2020 года. Согласно инициативе, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов, включение в него будет обязательным и бесплатным.