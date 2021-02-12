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Лукашенко призвал белорусский бизнес работать на государство, пообещав жесткий контроль

Президент Белоруссии заявил, что власти страны не будут ни с кем сводить счеты, но возьмут под контроль те процессы, которые нужны государству

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских бизнесменов работать на государство и пообещал жестко спрашивать, если бизнес будет отступать от этого принципа.

"Уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду от вас требовать этого как авторитарный руководитель, в этом есть правда. <...> Никого не запугиваю, но начинаем работать", - сказал он, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.

Он также пообещал, что государство будет поддерживать производственные компании вне зависимости от политических взглядов бизнесменов, если они будут работать по законам, "честно, принципиально" с любовью к своему народу. "А нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую: если заработали много - много помогите [государству], если заработали мало - никто с вас не сорвет и не спросит",

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не будут ни с кем сводить счеты, но возьмут под контроль те процессы, которые нужны государству.

"Мы не будем ни с кем сводить счеты, но те процессы, которые нужно государству держать под контролем, мы их будем держать. И если вы хотите, - не обижайтесь на меня, частники, - вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников", - сказал Лукашенко, обращаясь к тем предпринимателям, чьи работники отказывались обслуживать госслужащих.

Так, по словам президента, поступили с журналистом. "Первый случай мне доложили по одному из журналистов <...> В детский сад ребеночка ведет [а там им говорят] "ты за действующую власть, вон со своим ребенком из детского сада". Это было и в частных и, к сожалению, в государственных детских садах", - сказал Лукашенко.

Кроме того, продолжил он, подобные случаи происходят и в частных клиниках. "Приходит государственный служащий, приходит человек в погонах в частные медицинские клиники, - почти сплошь и рядом [ему говорят] "ты "ябатька", вон отсюда, я тебя лечить не буду", - указал глава государства. Резюмируя подобные случаи, Лукашенко заявил, что будет "вырезать каленым железом за подобные вещи".

VI Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля. На обсуждение вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. На форум прибыли более 2,4 тыс. человек.

Теги
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